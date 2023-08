US-Jobmarkt kühlt ab - Spekulation auf Zinserhöhung lässt nach

- von Lucia Mutikani

Washington/Berlin (Reuters) - Nach der rasanten Abfolge von Zinserhöhungen der US-Notenbank kühlt der heiß gelaufene Arbeitsmarkt allmählich ab.

Im Juli kamen 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Damit blieb der Stellenaufbau hinter den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen zurück, die einen Zuwachs von 200.000 erwartet hatten. Zudem wurde der Wert für den Jobaufbau im Juni nach unten revidiert - und zwar auf 185.000 von ursprünglich gemeldeten 209.000 Stellen. Allerdings sank die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote im Juli auf 3,5 von 3,6 Prozent im Juni.

"Nun kristallisiert sich am Arbeitsmarkt langsam eine Abschwächung heraus, welche angesichts der zurückliegenden Leitzinsanhebungen der US-Notenbank als überfällig anzusehen ist", meint LBBW-Ökonom Dirk Chlench. Daher ist nach seiner Ansicht bei den US-Leitzinsen das Ende der Fahnenstange erreicht.

Nachlassende Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Notenbank Fed setzten der US-Währung zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, drehte am frühen Nachmittag ins Minus und verlor 0,1 Prozent auf 102,370 Punkte. Als weiteres Zeichen der Abkühlung des Arbeitsmarkt gilt die Zahl an offenen Stellen - ein wichtiges Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften - die auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahren sank.

JOBMARKT FOLGT "SKRIPT DER FED"

Die Notenbank Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt, um die ausufernde Inflation einzudämmen und den Arbeitsmarkt abzukühlen. Die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner sehen die Fed auf Kurs: "Der amerikanische Arbeitsmarkt hält sich bisher an das Skript der Notenbank: Der Stellenaufbau lässt relativ stetig nach, und es zeigen sich in einigen Segmenten des Arbeitsmarktes merkliche Anzeichen einer Abkühlung." Ob die Fed im September nachlegt oder nicht, will die Fed von der Datenlage abhängig machen. Der Entwicklung am Jobmarkt kommt dabei neben den Inflationszahlen besondere Aufmerksamkeit zu.

Mit Blick auf den Inflationsdruck richtet die Zentralbank ihr Augenmerk auch auf das Lohnwachstum. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im Juli um 4,4 Prozent zum Vorjahr zu und damit ebenso stark wie im Juni. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich ein Plus von 4,2 Prozent auf dem Schirm. Gleichzeitig legten die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Bei dieser Kennziffer war nur ein Plus von 0,3 Prozent erwartet worden.

Volkswirt Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank hält das Thema Zinserhöhung für noch nicht abgehakt: "Der vom Arbeitsmarkt ausgehende Inflationsdruck lässt nur langsam nach. Eine Leitzinserhöhung liegt daher weiter in der Luft."

Die Inflation lag zuletzt trotz eines Rückgangs auf 3,0 Prozent noch deutlich über dem Fed-Ziel von 2,0 Prozent. Für die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten vom Juli erwarten von Reuters befragte Experten eine Verstärkung des Preisauftriebs: Die Teuerungsrate könnte demnach auf 3,3 Prozent ansteigen, was nicht dem Skript der Fed entsprechen dürfte.

