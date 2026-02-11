Konjunkturdaten im Fokus 11.02.2026 15:05:40

US-Jobwachstum fällt im Januar viel stärker als erwartet aus

US-Jobwachstum fällt im Januar viel stärker als erwartet aus

Das US-Jobwachstum hat im Januar die Erwartungen stark übertroffen.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 130.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 55.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden allerdings kumuliert um 17.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Dezember nun ein Stellenplus von 48.000 (vorläufig: 50.000) und für November von 41.000 (vorläufig: 56.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Januar auf 4,3 von 4,4 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 4,4 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Der überraschend starke Arbeitsmarkt könnte die Fed zögern lassen, weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, erklärte zuletzt, sie halte die Zinspolitik der Fed angesichts der Risiken für die Wirtschaft für angemessen - ein Zeichen dafür, dass sie einer Rückkehr zu Zinssenkungen bei den kommenden Sitzungen der Zentralbank möglicherweise zurückhaltend gegenübersteht.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - betrug im Januar 62,5 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 37,17 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,7 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Wichtige Mineralien: USA wollen Handelsallianz gründen

Bildquelle: eabff / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen