LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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27.03.2026 14:11:21
US Judge declines to dismiss Maduro case over legal fees
Nicolas Maduro asked the judge to dismiss the case by arguing he did not have sufficient personal funds for his legal defense. The Trump administration has barred the Venezuelan government from paying the fees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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