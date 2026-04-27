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27.04.2026 10:31:20
US jury finds Live Nation, Ticketmaster hold illegal monopoly
The verdict will not bring immediate relief to concertgoers frustrated by high ticket prices, but could cost the company hundreds of millions of dollars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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