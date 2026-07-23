Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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23.07.2026 19:56:01
US justice department to streamline company merger reviews
Change entails focusing on top competition concerns in a deal rather than expansive probes and fact-finding missionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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