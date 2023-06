US-Justizminister stattet Internationalem Strafgerichtshof Besuch ab

DEN HAAG (AFP)--US-Justizminister Merrick Garland hat dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag am Montag einen seltenen Besuch abgestattet. Das 2002 geschaffene Gericht veröffentlichte im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Video eines Treffens von Garland mit Chefankläger Karim Khan und dem Präsidenten des Gerichts, Piotr Hofmanski.

Die USA gehören dem IStGH nicht an, sie haben das Rom-Statut über die Gründung des Tribunals nie ratifiziert. Die Vorgängerregierung hatte aufgrund von Ermittlungen gegen US-Soldaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan Sanktionen gegen Vertreter des Gerichts verhängt.

Garland sei in Europa, um mit internationalen Kollegen darüber zu beraten, wie Russland zur Rechenschaft gezogen werden könne, teilte das US-Justizministerium mit, das den Besuch des IStGH als "historisch" bezeichnete. Auch andere "gemeinsame Prioritäten bei der Durchsetzung des Rechts" stünden auf der Tagesordnung.

Der IStGH hatte Mitte März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder nach Russland im Ukraine-Krieg erlassen. Russland, das dem IStGH ebenfalls nicht angehört, wies die Vorwürfe zurück.

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra begrüßte Garland in Den Haag. "Wir haben über die US-Unterstützung für das Internationale Zentrum zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression gesprochen, das am 3. Juli bei Eurojust öffnen wird", erklärte Hoekstra auf Twitter.

Das Zentrum, das bei der europäischen Justizbehörde Eurojust in Den Haag angesiedelt werden soll, soll sich auf von Russen begangene Verbrechen in der Ukraine konzentrieren. Eurojust ist die EU-Behörde für die Zusammenarbeit in Strafsachen.

Thema sei auch die Entschädigung für Opfer russischer Kriegsverbrechen durch das Entschädigungsregister gewesen, sagte der niederländische Außenminister weiter.

Derzeit mehren sich Stimmen, die die Einrichtung eines unabhängigen Sondergerichts fordern, das sich mit den mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine befassen soll.

