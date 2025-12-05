|
US-Kern-PCE-Inflation sinkt im September unerwartet
DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im September wie erwartet etwas zugenommen, wobei die Kernteuerung unerwartet zurückging. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 2,8 (August: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,3 bzw. 2,8 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator erhöhte sich um 0,2 bzw. 2,8 (2,9) Prozent. Erwartet worden waren 0,2 bzw. 2,9 Prozent. Der Kern-PCE-Deflator gilt als das von der Notenbank bevorzugte Preismaß.
Die Persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 (plus 0,5) Prozent und die persönlichen Einkommen um 0,4 (plus 0,4) Prozent. Erwartet worden waren Zuwächse von 0,4 bzw. 0,3 Prozent.
