US-Klimabeauftragter meldet erste Erfolge vor Weltklima-Konferenz

Singapur/Brüssel (Reuters) - Zweieinhalb Wochen vor dem Weltklima-Gipel COP28 in Dubai gibt es nach amerikanischen Angaben erste Erfolge.

"Wir haben einige sehr solide Vereinbarungen getroffen", sagte der US-Klimabeauftragte John Kerry am Freitag in Singapur. Dies werde dem Klima-Gipel helfen. Zuvor hatte er vier Tage lang mit seinem chinesischen Kollegen Xie Zhenhua in Sunnylands in Kalifornien verhandelt. Auch die EU hat Verhandlungen mit China über Maßnahmen für den Klimaschutz vor COP28 angekündigt.

Zentrales Ziel der Konferenz der Vertreter von knapp 200 Ländern am 30. November sind Absprachen zur Verringerung des Treibhaus-Gases Kohlendioxid. Diese müssen zwar einstimmig erfolgen. Sie werden aber oft zwischen den größten Wirtschaftsmächten ausgehandelt. China ist nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die EU ist die drittgrößte.

Kerry sagte, die Einzelheiten der Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern würden in Kürze veröffentlicht werden. Eine wichtige Maßnahme beim Umgang mit Schäden durch den Klimawandel sehe vor, dass jedes Land in einen Fonds einzahlen könne, um besonders betroffene Regionen zu unterstützen. Auf die Frage, ob er von China einen Kompromiss in Sachen Kohle erwarte, antwortete Kerry: "Wait and see." Kohle-Verfeuerung zur Energiegewinnung ist eine das großen Quellen der CO2-Emissionen.

EU-KLIMAKOMMISSAR TRIFFT SICH MIT CHINBESISCHEM KOLLEGEN

Auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra werde sich kommende Woche mit Zhenhua treffen, sagte ein hochrangiger EU-Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU und die USA streben auf der COP28 eine Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 an. China hat signalisiert, offen dafür zu sein, verlangt jedoch im Gegenzug die Berücksichtigung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen der einzelnen Länder. Dies ist zwischen beiden Blöcken umstritten, denn die EU möchte, dass China und andere große Schwellenländer in den UN-Klimafonds einzahlen.

Die Regierung in Peking lehnt dies ab und bezeichnet China als Entwicklungsland. Deswegen seien die reichen Industrienationen, die für den Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich sind, zur Bereitstellung dieser Mittel verpflichtet.

Beobachter gehen davon aus, dass Einigungen durch den Streit über den Import chinesischer Elektrofahrzeuge erschwert werden könnte. Die EU untersucht derzeit, ob die Importe mit Zöllen wegen Subventionen für die chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeuge belegt werden sollten.

