22.01.2026 14:46:41
US-Konjunktur: Drittes Quartal liefert starke Zahlen
Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,8 Prozent nach einem Anstieg von 2,1 Prozent im Vorquartal.
Der BIP-Deflator betrug 3,8 Prozent nach 2,1 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 3,8 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.
Im vierten Quartal, dessen Daten wegen des Shutdown verzögert veröffentlicht werden, ist die US-Wirtschaft nach Aussage von US-Präsident Donald Trump deutlich stärker als erwartet gewachsen. "Das Wachstum im vierten Quartal wird auf 5,4 Prozent geschätzt", sagte er in seiner mit Spannung erwarteten Rede bei Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und fügte hinzu: "Niemand außer mir selbst und einigen anderen hätte das für möglich gehalten." Das Wachstum sei doppelt so groß wie im April von Internationalen Währungsfonds (IWF) vorausgesagt.
