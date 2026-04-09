US-Konjunktur im Schlussquartal mit weniger Wachstum als erwartet - Inflationsdruck nimmt im Februar leicht ab

US-PCE-Kernteuerung sinkt im Februar wie erwartet leicht

Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 0,5 Prozent, nachdem im dritten Jahresviertel 4,4 Prozent Wachstum verzeichnet worden waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass das Bea die 0,7 Prozent bestätigen würde, die in zweiter Veröffentlichung gemeldet worden waren. In erster Schätzung war sogar ein Wachstum von 1,4 Prozent gemeldet worden. Der BIP-Deflator stieg um 3,7 (drittes Quartal: 3,8) Prozent. In zweiter Veröffentlichung waren ebenfalls 3,8 Prozent ausgewiesen worden.

Der Inflationsdruck in den USA hat im Februar nach dem von der Notenbank favorisierten Messgröße, dem Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator), wie erwartet leicht abgenommen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Index gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 3,0 (Januar: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vormonats. Der gesamte PCE-Deflator erhöhte sich um ebenfalls 0,4 und 2,8 (2,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,4 und 3,0 sowie 0,6 und 2,8 Prozent prognostiziert.

Die persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich auf Monatssicht um 0,5 Prozent, während die Einkommen um 0,1 Prozent sanken. Erwartet worden waren Zuwächse von 0,6 und 0,3 Prozent. Für Januar wurden revidierte Zuwächse von 0,3 (vorläufig: 0,4) und 0,4 (0,4) Prozent gemeldet.

DOW JONES