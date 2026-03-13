BIP im Fokus 13.03.2026 13:48:00

US-Konjunktur: Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,7 Prozent

US-Konjunktur: Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,7 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 schwächer gewachsen als zunächst berichtet.

Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet nur um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,5 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 1,4 Prozent gemeldet hatte. Im dritten Quartal war die US-Wirtschaft um 4,4 Prozent gewachsen

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,9 Prozent nach einem Anstieg von ebenfalls 2,9 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 3,6 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

DJG/DJN/apo/hab

DOW JONES

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