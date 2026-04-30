BIP 30.04.2026 14:53:42

US-Konjunktur: Wirtschaftswachstum im ersten Quartal

US-Konjunktur: Wirtschaftswachstum im ersten Quartal

Die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal 2026 an Schwung gewonnen.

Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,2 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2025 war das US-BIP um bestätigt 0,5 Prozent gewachsen.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im ersten Quartal um 4,5 Prozent nach einem Plus von 2,9 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,6 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 3,7 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Die Konsumausgaben, der wichtigste Motor der Wirtschaft, stiegen im ersten Quartal um 1,6 Prozent und damit langsamer als im vierten Quartal, als ein Wachstum von 1,9 Prozent verzeichnet wurde.

Die Unternehmen erhöhten ihre Ausgaben, wobei die Investitionen in Sachanlagen um 10,4 Prozent stiegen. Besonders stark waren die Ausgaben für geistiges Eigentum und Ausrüstung, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen weiterhin kräftig in künstliche Intelligenz investierten.

DJG/DJN/apo/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

US-Notenbank tastet Leitzins nicht an - Das bedeutet die Entscheidung der Fed für Anleger
EZB-Entscheid: Leitzins wird nicht angetastet - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
BoE entscheidet erwartungsgemäß: Keine Änderung beim Leitzins

Bildquelle: CURAphotography / Shutterstock.com,Dellyne / Shutterstock.com,AXL / Shutterstock.com,Michael A. Bennett / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:07 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen