US-Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung

EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley seine Ziele für 2026 ein weiteres Mal an. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun 19,50 bis 20 Dollar je Aktie erreichen. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Unitedhealth-Aktie um mehr als sechs Prozent zu.

Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht, und im April legte Hemsley die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr bereits auf mehr als 18,25 Dollar nach oben. Nun soll das Ergebnis noch stärker steigen.

"Wir haben im ersten Quartal erste Anzeichen einer Erholung gesehen, die für uns sehr ermutigend waren", sagte Finanzchef Wayne DeVeydt. Diese hätten sich in den darauffolgenden Monaten als beständig erwiesen. So entwickelten sich die Behandlungskosten im zweiten Quartal deutlich besser als von Analysten erwartet. Der Quartalsgewinn übertraf sogar die optimistischste Schätzung.

Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahresvergleich nur leicht auf rund 112 Milliarden US-Dollar (knapp 98 Mrd Euro). Der Überschuss legte jedoch um mehr als 60 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Dollar zu.

Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Das Management kappte seine Jahresziele und strich sie später wegen hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett, bevor der frühere Chef Hemsley zurück an die Spitze wechselte. Das Unternehmen verkauft nun Geschäftsteile, soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften./stw/mis/stk