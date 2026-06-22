Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Nächster Erfolg
|
22.06.2026 07:40:00
US-Kunden bestellen weitere Windturbinen bei Nordex - Aktie im Blick
Ein Auftrag umfasst 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 MW. Die beiden weiteren Aufträge für Nordex beziehen sich auf 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group secures new US orders totaling 484 MW (EQS Group)
|
19.06.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
19.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.06.26