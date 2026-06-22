Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Nächster Erfolg
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22.06.2026 09:33:00
US-Kunden bestellen weitere Windturbinen bei Nordex - Aktie mit Plus
Ein Auftrag umfasst 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 MW. Die beiden weiteren Aufträge für Nordex beziehen sich auf 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.
Auf XETRA geht es für die Nordex-Aktie zeitweise 1,97 Prozent auf 48,66 Euro nach oben.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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