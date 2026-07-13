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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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13.07.2026 22:31:19
US launches air strikes as Iran targets tankers with cruise missiles
Price of Brent crude rises to highest in a month as tensions between Washington and Tehran flareWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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