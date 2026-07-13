Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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14.07.2026 01:59:07
US launches air strikes as Iran targets tankers with cruise missiles
Donald Trump said Washington would hit the Islamic republic ‘hard’ on Monday and Tuesday nightsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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