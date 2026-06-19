Medicines Aktie
WKN: 938858 / ISIN: US5846881051
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19.06.2026 04:45:46
US launches trade investigation into Germany’s spending on new medicines
So-called Section 301 probe escalates Washington’s drug pricing war with EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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