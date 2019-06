US-Leistungsbilanzdefizit fällt höher als erwartet aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal höher als erwartet ausgefallen. Es fiel zwar um 13,5 Milliarden US-Dollar auf 130,4 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten allerdings mit einem Rückgang des Defizits auf 124,3 Milliarden Dollar gerechnet. Zudem wurde der Fehlbetrag im Vormonat von 134,4 Milliarden Dollar auf 143,9 Milliarden Dollar nach oben revidiert.

Die Leistungsbilanz umfasst den Austausch einer Volkswirtschaft mit dem Ausland, darunter den Waren- und Dienstleistungsverkehr. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist chronisch. US-Präsident Donald Trump kritisiert vor allem das hohe Defizit in der Warenbilanz, weil er die importierten Güter lieber im Inland von Amerikanern hergestellt haben möchte. Dies war auch der Stein des Anstoßes für den Handelskonflikt, den Trump mit China und anderen Ländern angefangen hat. Der Eurozone und anderen Währungsräume hatte Trump zudem zuletzt eine Manipulation der Wechselkurse vorgeworfen um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stützen./jsl/mis