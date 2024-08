US Lighting Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

US Lighting Group hat am 28.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at