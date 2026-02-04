US Lime Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Lime Minerals hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte US Lime Minerals ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 87,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,67 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,79 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 372,73 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 317,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

