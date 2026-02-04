|
04.02.2026 06:31:28
US Lime Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
US Lime Minerals hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte US Lime Minerals ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 87,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,67 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,79 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 372,73 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 317,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken herbe Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.