US Lime Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Lime Minerals präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

US Lime Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat US Lime Minerals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,1 Millionen USD im Vergleich zu 91,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at