US Lime Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

US Lime Minerals stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,08 Prozent auf 102,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at