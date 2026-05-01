US Lime Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

US Lime Minerals gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte US Lime Minerals 1,19 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,75 Prozent auf 87,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte US Lime Minerals 91,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at