US Lime Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

US Lime Minerals hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 106,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at