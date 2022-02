US-Märkte drehen ins Plus - Bankaktien gesucht - Exxon legt zu - Netflix erholt sich weiter - UPS springt auf Rekordhoch

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach einer anfänglichen Schwächephase drehten die US-Börsen am Dienstag ins Plus. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 272 Punkte beziehungsweise 0,8 Prozent auf 35.422,11 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4.547,72. Der Nasdaq Composite stieg um 0,7 Prozent auf 14.340,08 Punkte.„Nachdem die Anleger und Händler im Januar stark abgelenkt waren, konzentrieren sie sich nun endlich wieder auf die Gewinnsaison“, sagte Jeff Kilburg, Chief Investment Officer von Sanctuary Wealth. „Die Tatsache, dass wir einige dieser Ergebnisse und die verbesserten Prognosen gesehen haben, hat zu einer Menge Optimismus in dieser Ertragssaison geführt, die wir irgendwie vernachlässigt haben, weil die Federal Reserve die Hauptrolle spielte.“Bankaktien führten den Markt nach oben. Goldman Sachs legte 2,6 Prozent zu, Wells Fargo kletterte 3,3 Prozent. Die Banken erhielten Auftrieb, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um 2 Basispunkte anstieg und wieder über 1,8 Prozent stieg. Dieser Anstieg erfolgte, nachdem die US-Produktionsdaten für Januar weitere Anzeichen für eine steigende Inflation zeigten.Große Technologiewerte wie Netflix und Meta Platforms trugen zu den Gewinnen bei und stiegen um 7 beziehungsweise 1,8 %.Frische US-Konjunkturdaten trübten anfangs etwas die Stimmung. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Doch am Ende konnte sich die Bullen durchsetzen. Unterstützung kam dabei auch von der Fed. Die Debatte über den angemessenen Kurs der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation geht weiter. Mehrere Fed-Vertreter sagten, sie befürworteten Zinserhöhungen in einem Tempo, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtige. Dies sei eine "gute Nachricht", um die Nerven der Anleger zu beruhigen, sagte ein Marktanalyst.Von Unternehmensseite kamen zumeist erfreuliche Nachrichten: Der Paketboom im In- und Ausland bescherte United Parcel Service (UPS) im abgelaufenen Jahr einen überraschend kräftigen Gewinn und zudem übertrafen die Unternehmensziele für das laufende Jahr die Analystenerwartungen. Die Aktien des US-Paketdiensts schnellten auf ein Rekordhoch und legten zuletzt an der Spitze des S&P 500 um mehr als 13 Prozent zu.Die Anteilscheine von ExxonMobil stiegen um gut fünf Prozent. Nach herben Verlusten zu Beginn der Corona-Pandemie verdient der größte US-Ölkonzern wieder glänzend.Am S&P-500-Ende sackten die Papiere von AT&T um viereinhalb Prozent ab. Der hoch verschuldete Telekomkonzern will seine Dividendenausschüttungsquote auf etwa 40 Prozent des Cashflows begrenzen.Im Dow blieben derweil die Aktien von Boeing im Aufwind und zogen an der Index-Spitze um gut vier Prozent an. Sie hatten bereits zu Wochenbeginn von einem Großauftrag von Qatar Airways profitiert(mit Material von dpa-AFX)