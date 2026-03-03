US-Marine soll Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus eskortieren

Von Lara Seligman

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erklärt, dass die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. "Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den freien Energiefluss in die Welt sicherstellen", schrieb Trump in einem Post in den sozialen Medien. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots wird durch die Straße von Hormus transportiert.

Im selben Post gab Trump bekannt, dass er die U.S. International Development Finance Corporation angewiesen habe, "politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des gesamten Seehandels bereitzustellen, insbesondere für Energie, die den Golf passiert."

March 03, 2026 15:20 ET (20:20 GMT)