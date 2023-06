US-Medien: Trump bekennt sich 'nicht schuldig' in Dokumenten-Affäre

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der historischen Anklage gegen Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten hat sich der frühere US-Präsident Medienberichten zufolge "nicht schuldig" bekannt. Das berichteten der Sender CNN und die "Washington Post" am Dienstag übereinstimmend aus der Sitzung des zuständigen Gerichts in Miami. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt./jac/DP/men