11.11.2026 05:41:38

US-Medien: US-Finanzminister zieht wegen Iran-Drohungen auf Stützpunkt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent ist Medienberichten zufolge wegen mutmaßlicher Bedrohungen aus dem Iran von seinem privaten Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen. Dies berichteten die "New York Times" und der US-Sender Fox News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Tageszeitung zufolge war unklar, wie schwerwiegend die angeblichen Drohungen gegen Bessent sind. Von einem "mehr als einem fortgeschrittenen Stadium" berichtete hingegen Fox News.

Beide Medien zitierten eine Stellungnahme des Finanzministeriums, dass sich Bessent von den Drohungen der iranischen Führung nicht einschüchtern lassen werde. Er sei entschlossen, am Kurs gegen Teheran festzuhalten.

Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump verschärft. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften.

Laut "New York Times" ist Bessent (64) der jüngste hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Zuvor hätten dies unter anderen bereits Stephen Miller, der neue Stabschef des Weißen Hauses, sowie die ehemalige Justizministerin Pam Bondi getan./ngu/DP/zb

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