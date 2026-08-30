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30.08.2026 22:40:38
US-Medien: US-Militär greift iranische Raketenwerfer an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Angriffe im Iran geflogen. Ziel seien zwei iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak gewesen, berichteten das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten./ngu/DP/zb
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