US Metro Bank Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

US Metro Bank Registered gab am 23.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 23,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at