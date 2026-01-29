US Metro Bank Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

US Metro Bank Registered hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,00 Prozent auf 29,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,620 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 104,68 Millionen USD, während im Vorjahr 93,72 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

