US Metro Bank Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

US Metro Bank Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,34 Prozent auf 27,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at