01.09.2026 19:06:38

US-Militär: Greifen wieder Ziele im Iran an

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet. Diese hätten um 12.00 US-Ostküstenzeit (19.30 Ortszeit in Teheran) begonnen und richteten sich gegen Ziele der iranischen Revolutionsgarden im Land, teilte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es.

Am Wochenende war der Konflikt erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. Am Sonntag (US-Ostküstenzeit) wurde bekannt, dass US-Streitkräfte zum ersten Mal seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen hatten. Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom informierte auf der Plattform X über "begrenzte, gezielte Maßnahmen" gegen Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran reagierte mit Beschuss auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Iranische Raketen seien abgefangen worden, hieß es aus Jordanien./fsp/DP/jha

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