01.06.2026 08:11:38

US-Militär greift nach Drohnenabschuss iranische Ziele an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollzentren im Iran bombardiert, nachdem Teheran zuvor eine amerikanische Drohne abgeschossen hatte. Das zuständige Regionalkommando (Centcom) sprach auf der Plattform X von "Selbstverteidigungsschlägen" und warf Teheran "aggressives Handeln" vor. Die US-Drohne vom Typ MQ-1 sei über internationalen Gewässern abgeschossen worden, hieß es weiter.

Im Detail teilte Centcom mit, US-Kampfflugzeuge hätten bei "gezielten Angriffen" in Goruk sowie auf der in der Straße von Hormus gelegenen Insel Qeschm iranische Luftabwehrsysteme zerstört, ebenso eine Bodenkontrollstation und zwei Kamikaze-Drohnen. Diese hätten eine unmittelbare Bedrohung für Schiffe in den regionalen Gewässern dargestellt. US-Soldaten seien bei den Einsätzen nicht zu Schaden gekommen./ddo/DP/zb

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