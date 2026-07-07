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08.07.2026 00:08:38
US-Militär meldet Angriffe auf Ziele im Iran
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit./jcf/DP/zb
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