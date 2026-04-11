11.04.2026 19:22:38

US-Militärflugzeug beschädigt? Mann in Irland festgenommen

SHANNON (dpa-AFX) - An einem Flughafen im Westen Irlands ist ein Mann wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung festgenommen worden. Berichten zufolge soll dabei ein US-Militärflugzeug beschädigt worden sein.

Die Polizei bestätigte laut dem Sender RTÉ einen Vorfall an dem Flughafen, der sich etwa 90 Kilometer südöstlich der Hafenstadt Galway befindet. Ein Mann soll demnach einen gesperrten Bereich des Flughafens betreten haben. Er sei am Vormittag festgenommen worden. Laut einer Sprecherin des Flughafens musste der Betrieb kurzzeitig eingestellt werden, konnte dann aber normal weiterlaufen.

In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen laut RTÉ zeigen, wie ein Mann augenscheinlich auf ein Militärflugzeug klettert und mit einem Gegenstand gegen einen der Flügel schlägt. Die Aufnahmen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Der Zeitung "Irish Independent" zufolge untersuchte die Flughafenpolizei die Umzäunung des Airports, um herauszufinden, wie sich der Mann Zugang verschaffen konnte./pba/DP/he

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