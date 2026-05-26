Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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26.05.2026 09:23:46

US military says it launched new strikes on southern Iran

The US military's Central Command said it had carried out “self-defense” strikes in southern Iran. Meanwhile, Israeli PM Netanyahu said he ordered the military to increase strikes against Hezbollah. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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