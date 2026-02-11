11.02.2026 16:27:38

US-Minister Hegseth sagt Teilnahme an Nato-Treffen ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA werden zum zweiten Mal in Folge nicht auf Spitzenebene bei einem Nato-Ministertreffen vertreten sein. Wie Nato-Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz in Brüssel bestätigte, kommt zu dem Nato-Verteidigungsministertreffen an diesem Donnerstag statt Minister Pete Hegseth nur Staatssekretär Elbridge Colby. Im Dezember hatte bereits US-Außenminister Marco Rubio seine Teilnahme an einem lange geplanten Nato-Treffen in Brüssel abgesagt.

Dass US-Minister nicht persönlich an einem formellen Nato-Treffen teilnehmen, ist höchst ungewöhnlich. So schrieb die langjährige frühere Nato-Sprecherin Oana Lungescu (2010-2023) nach dem Bekanntwerden erster Gerüchte über die Absage von Hegseth im sozialen Netzwerk Linkedin, es wäre vermutlich das erste Mal in der Bündnisgeschichte, dass es zwei aufeinanderfolgenden Nato-Ministertreffen ohne einen US-Minister gebe. Dies sende zu einem sehr angespannten Zeitpunkt in den transatlantischen Beziehungen ein "schlechtes Signal" und werde die Sorgen anderer Verbündeter über das US-Bekenntnis zur Nato nur weiter verstärken.

Rutte: Akzeptiere Entscheidung voll und ganz

Zuletzt hatte vor allem der Streit um Grönland für Ärger innerhalb der Allianz gesorgt. In diesem hatte US-Präsident Donald Trump zeitweise mit Strafzolldrohungen einen Verkauf der riesigen Arktisinsel an sein Land erzwingen wollen. Sein Vorgehen begründete er mit der Behauptung, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei.

Rutte spielte die Entscheidung von Hegseth hingegen herunter. Er sagte, seine Kontakte mit den Spitzenpolitikern im Weißen Haus, im Pentagon und im Außenministerium seien so intensiv wie eh und je. Natürlich sei die Nato wichtig, aber die Amerikaner müssten sich beispielsweise auch um den Pazifikraum kümmern. "Ich akzeptiere voll und ganz, dass nicht immer die ranghöchsten Minister hier sein können", sagte er. Zudem sei Colby ein sehr wichtiger Mann mit Verantwortung für die politischen Leitlinien, fügte er hinzu./aha/DP/jha

