07.03.2026 07:02:39
US-Minister: 'Schwerstes Bombardement' des Irans heute Nacht
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent hat besonders heftige Angriffe im Iran angekündigt. "Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte er dem Sender Fox Business am Freitag (Ortszeit). Man werde den iranischen Raketenabschussrampen und den Fabriken, in denen die Raketen hergestellt würden, den "größten Schaden" zufügen, sagte er. Die USA und Israel begannen ihre Angriffe auf den Iran am vergangenen Samstag. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang der Woche erklärt, dass bald noch heftigere Angriffe folgen sollten. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er dem Sender CNN am Montag. "Die große Welle kommt bald."/fsp/DP/zb
