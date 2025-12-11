11.12.2025 05:39:38

US-Ministerin: Tanker vor Venezuela Teil von Terrornetzwerk

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein vom US-Militär beschlagnahmter Tanker vor der Küste Venezuelas soll nach US-Angaben Teil eines illegalen Netzwerks zum Transport von Öl zur Unterstützung von ausländischen Terrororganisationen sein. Der Tanker sei für den Transport von sanktioniertem Öl aus Venezuela und dem Iran genutzt worden, schrieb US-Justizministerin Pam Bondi auf der Plattform X. Der Öltanker stehe seit mehreren Jahren unter Sanktionen der Vereinigten Staaten, die Soldaten hätten nun einen Beschlagnahmebeschluss vollstreckt.

Bondi veröffentlichte zugleich ein Video, das die Aktion zeigen soll. Darauf ist ein Tanker zu sehen, dem sich ein Hubschrauber nähert. Soldaten seilen sich dann auf das Deck des Tankers ab und sichern das Schiff mit gezückten Waffen. Von der Mannschaft ist nichts zu sehen. Wohin das Schiff unterwegs war und unter welcher Flagge es fuhr, war zunächst unklar./tm/DP/zb

