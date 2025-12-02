Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.12.2025 01:36:24
US moves to deepen minerals supply chain in AI race with China
The Asian nation is home to more than 90% of global rare earths and permanent magnets refining capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!