14.02.2026 11:20:38
US-Nato-Botschafter: Merz ist besser als Merkel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der amerikanische Nato-Botschafter Matthew Whitaker hält mehr von Bundeskanzler Friedrich Merz als von Ex-Regierungschefin Angela Merkel (beide CDU). "Merz ist ein besserer Kanzler als Merkel", sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Zur Begründung führte er an, dass die Bundesregierung unter Merkel für den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee von Russland nach Deutschland gewesen sei. Merz hingegen sei gegen eine Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Whitaker lobte Merz auch dafür, dass er den Weg hin zu höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten mitgehe.
Dass Merkel plötzlich Thema auf einem von US-Vertretern besetzten Panel war, lag an einem Versprecher. Aus dem Publikum fragte eine Journalistin die Panel-Gäste zu einem Detail aus der Rede von Bundeskanzler Merz auf der Sicherheitskonferenz und sprach von "Merke.., äh, Merz"./rin/DP/zb
