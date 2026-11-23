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23.11.2026 06:31:29
US NeuroSurgical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
US NeuroSurgical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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