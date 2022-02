US-Notenbank Fed legt Kriterien für nächsten Stresstest fest

Washington (Reuters) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Kriterien für den nächsten Stresstest der amerikanischen Kreditinstitute festgelegt.

Die Zentralbank will in den nächsten Monaten 34 US-Großbanken in einer breit angelegten Prüfung auf ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen prüfen. Dabei soll unter anderem untersucht werden, inwieweit Kreditinstitute mit einem Einbruch der Märkte für Gewerbeimmobilien und Unternehmensanleihen zurechtkommen, wie es am Donnerstag hieß.

Der Test ähnele dem aus dem Vorjahr. Allerdings solle es zwei kleine Änderungen geben. 2022 solle eine Arbeitslosenquote von zehn Prozent über zwei Jahre simuliert werden. 2021 hatte die Fed ein Szenario von 10,75 Prozent zugrundegelegt. Die diesjährige Prüfung beinhalte zudem einen hypothetischen Abschwung der US-Wirtschaft um 3,5 Prozent von über einem Jahr, dem eine schnelle Erholung folge. Das sei ein stärkerer aber kürzerer Rückgang als im Test von 2021. Die Ergebnisse werden im Sommer veröffentlicht.

Die Fed hat die Stresstests als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 eingeführt, um die Anfälligkeit der Branche regelmäßig einschätzen zu können.