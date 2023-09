US-Notenbank sieht mäßiges Wirtschaftswachstum - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt nur verhalten entwickelt. Das Wachstum sei in den Monaten Juli und August mäßig gewesen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Das Beschäftigungswachstum sei gedämpft gewesen. Der Anstieg des Preisniveaus habe sich in den meisten Distrikten der Fed verlangsamt.

Für Umfrage wurde bis zum 28. August Daten erhoben. Durchgeführt wurde sie von der regionalen Notenbank von Kansas City./jsl/nas