|US-Zinsentscheid
|
28.01.2026 07:46:00
US-Notenbank vor Zinsentscheid: Fokus auf Fed-Chef Powell
Die Blicke von Analysten und Experten ruhen unterdessen auf Fed-Chef Jerome Powell und mögliche Aussagen zu einer Vorladung des US-Justizministeriums. Powell sprach kürzlich von einem Einschüchterungsversuch der Regierung unter Präsident Donald Trump.
Hintergrund des Konfliktes sind Trumps vehemente Forderungen nach Zinssenkungen. Der Fed-Zentralbankrat senkte den Leitzins im vergangenen Jahr in drei kleinen Schritten - das reichte dem Präsidenten aber nicht. In der Folge forderte Trump Powells Entlassung und beleidigte ihn regelmäßig. Es ist unklar, ob ein Präsident einen Fed-Chef feuern darf.
Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen.
/ngu/DP/nas
WASHINGTON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.