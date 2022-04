US-Notenbank: Wirtschaft wächst moderat - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der USA ist laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt mit einem moderatem Tempo gewachsen. Gestützt werde die Wirtschaft durch den erhöhten Konsum im Einzelhandel und von Dienstleistungen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Die Dienstleistungen profitiere von der sich abschwächenden Corona-Pandemie. Die Fed bewertet die Lage etwas positiver als zuletzt. Am 2. März hatte sie noch von einem mäßigen bis moderatem Wachstum gesprochen./jsl/he