US-Notenbank: Wirtschaftliche Aktivität legt leicht zu - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die ökonomische Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt ein wenig verbessert. "Zehn von zwölf Distrikte verzeichneten ein leichtes oder bescheidenes Wirtschaftswachstum - gegenüber acht Bezirken im letzten Bericht", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). In zwei Distrikten habe es keine Veränderung der wirtschaftlichen Aktivität gegeben.

Die privaten Konsumausgaben seien insgesamt kaum gestiegen. Die Industrieaktivität sei etwas zurückgegangen. Leichte Verbesserungen habe es im Dienstleistungssektor außerhalb der Finanzwirtschaft gegeben. Das Beschäftigungsniveau habe ein wenig zugenommen.

Die Preise seien mäßig gestiegen. Die Entwicklung hier sei ähnlich wie im letzten Bericht gewesen.

Für die Umfrage wurden bis zum 8. April Daten erhoben. Durchgeführt wurde sie von der regionalen Notenbank von Boston./jsl/he