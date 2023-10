US-Notenbank: Wirtschaftliche Dynamik hat sich zuletzt kaum verändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die wirtschaftliche Aktivität in den USA war in den vergangenen Wochen laut der US-Notenbank Fed stabil. Die gesamtwirtschaftliche Dynamik habe sich zuletzt kaum bis gar nicht verändert, geht aus dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book) der Federal Reserve hervor. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von Ende August bis Anfang Oktober. Er stellt nicht die Sichtweise der Währungshüter dar, sondern spiegelt die Einschätzung von wichtigen Kontakten etwa aus großen Unternehmen wider./bgf/he